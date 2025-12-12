Livia aus Hamburg hat schon als Baby eine neue Leber und zwei Nieren transplantiert bekommen. Sie nimmt pro Monat 600 Tabletten, darf keinen Alkohol trinken und muss sich vor Infektionen schützen. Eine Lungenentzündung im Januar 2025 führte dazu, dass sie starke Antibiotika nehmen musste, die ihre Nieren so belasteten, dass sie versagten. Die heute 18-Jährige musste deshalb jetzt erneut operiert werden. Diesmal hat ihre eigene Mutter ihr eine Niere gespendet.