Zwei Tote nach Schüssen in Hamburg-Langenhorn

Am späten Samstagabend kam es in Hamburg-Langenhorn zu Tötungsdelikten und einem Suizid. Nach derzeitigen Erkenntnissen erschien ein 42-jähriger Mann an der Wohnanschrift des ihm dort bekannten 50-Jährigen. Als der 50-Jährige den Mann wahrgenommen hatte, schoss er mehrfach mit einem Revolver auf ihn. Anschließend richtete er die Waffe gegen sich selbst.

Polizisten, Ermittler und Rettungskräfte stehen am Tatort neben zwei abgedeckten Leichen. Foto: Jonas Walzberg/dpa – ACHTUNG: Person(en) wurde(n) gepixelt

Anwohner verständigten daraufhin die Polizei und Rettungskräfte, die die beiden Männer, bei denen es um deutsche Staatsangehörige handelt, leblos auf dem Gehweg vorfanden. Ein unmittelbar hinzugezogener Notarzt stellte anschließend den Tod beider fest.

Der Kriminaldauerdienst übernahm die ersten Ermittlungen vor Ort, die wenig später von der Mordkommission fortgeführt wurden. Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von Angehörigen und anwohnende Personen. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.