In Schleswig-Holstein zeichnet sich ein besorgniserregender Trend ab: Trotz Maßnahmen wie Werbung an den Schulen und im Netz finden sich immer weniger Nachwuchskräfte, die ihre Zukunft in der Pflege sehen. Die Quote an Abbrecher:innen an den Pflegeschulen ist hoch, gut ein Drittel der freien Plätze bleiben schon im Vorfeld unbesetzt. Mehr als jeder zehnte Azubi schmiss die Ausbildung, jeder fünfte scheiterte an der Prüfung. Was sind die Gründe für die Nachwuchsproblematik?



Die Leiterin der Abteilung Pflege und Senioren am Diakonischen Werk Hamburg, Katrin Kell, hat SAT.1 REGIONAL die Gründe für die Nachwuchsproblematik in der Pflege erläutert.