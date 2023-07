Zeugenaufruf: 46-Jährige stirbt nach Handtaschenraub in Uelzen

Am Mittwochnachmittag, den 12. Juli hatte ein unbekannter Mann einer 46-Jährigen in unmittelbarer Nähe eines Baumarktes in der Karlstraße in Uelzen (Niedersachsen) ihre Handtasche entrissen. Die Frau stürzte schwer und erlag später ihren Verletzungen im Krankenhaus.

Täter flüchtet auf Mountainbike

Nach bisherigen Erkenntnissen bewegte sich der Mann gegen 13:45 Uhr im Umfeld des Baumarktes auf seinem Mountainbike und fuhr dabei im Bereich der ausgestellten Gartenhäuser herum. Gegen 13:50 Uhr bewegte der Mann sich dann, gemäß Videoaufzeichnungen, in den Bereich der dortigen Zufahrtstraße zu den Bäumen in den Schatten, um dort vermutlich zu warten. Parallel passierten diverse Personen den Mann und gingen an diesem vorbei.

Als eine 46 Jahre alte Frau vorbeikam, folgte der Täter dieser und entriss ihr die Handtasche. Die Frau stürzte und verletzte sich schwer. Der Täter flüchtete mit seinem Mountainbike in Richtung Karlstraße.

Obduktion für Dienstag angesetzt

Die 46-Jährige erlag am vergangenen Wochenende ihren Verletzungen und verstarb im Krankenhaus. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern in diesem Fall an. Die Obduktion der Frau ist für den morgigen Tag, in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg, geplant.

Die Polizei bittet Zeugen sich mit der Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, in Verbindung zu setzen.

Der Täter, der bei der Tat sein auffälliges Basecap mit der Aufschrift „FBI“ verlor, wird wie folgt beschrieben:

Wer erkennt das Basecap wieder? Raub vom 12.07. in Uelzen. Foto: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

männlich

ca. 35 Jahre alt

schlank

Bekleidung: schwarzer Trainingsanzug, schwarzes Basecap, Sonnenbrille

vmtl. blaues Mountainbike

Die polizeilichen Ermittlungen dauern mit Nachdruck an.