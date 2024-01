Warnung vor orkanartige Böen im Harz und an der niedersächsischen Küste

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor orkanartigen Böen in den Gipfellagen des Hochharzes sowie Richtung Borkum (Niedersachsen). Es werden Geschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometer pro Stunde erwartet, wie der DWD am Montagmorgen mitteilte. Des Weiteren sei zum Teil mit schweren Sturmböen an der Küste sowie in mittleren Hochlagen des Berglandes zu rechnen.

Brockenwanderer gehen bei stürmischen Wind auf dem Brocken entlang. Matthias Bein/dpa/Archivbild

Das Lagezentrum des Innenministeriums in Niedersachsen teilte mit, in der Nacht und am frühen Morgen habe es zunächst keine größeren Schadensmeldungen gegeben. Auch die Bahn hatte keine größeren Schäden oder Verkehrseinschränkungen zu vermelden, wie ein Sprecher mitteilte.

Aufgrund der Windvorhersage fallen einige Fährverbindungen zu den Ostfriesischen Inseln aus. Betroffen sind Fahrten von und nach Norderney, Juist und Spiekeroog. Das teilten die Fährgesellschaften auf ihren Internetseiten mit.

Extreme Orkanböen auf dem Brocken erwartet

Auf dem Brocken soll es laut des Deutschen Wetterdienstes zu extremen Orkanböen kommen. Oberhalb von 1000 Metern Höhe seien Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometer pro Stunde zu erwarten, hieß es in der Nacht zum Montag. Es sei möglich, dass Bäume entwurzelt werden. Aufenthalte im Freien gelte es im betroffenen Gebiet zu vermeiden. Das Lagezentrum des Innenministeriums in Sachsen-Anhalt teilte mit, in der Nacht habe es zunächst keine größeren Schadensmeldungen gegeben. Die Warnung galt zunächst bis zum Montagnachmittag.

In Bremen sollen Menschen am Montag den Bürgerpark und den Stadtwald wegen des Sturms nicht betreten. „Es ist mit herabstürzenden Ästen und umstürzenden Bäume zu rechnen“, teilte der Bürgerparkverein mit.

Im Tagesverlauf schwächt der Wind laut DWD bei Temperaturen zwischen acht und zwölf Grad leicht ab. Insbesondere auf den Inseln und im Harz soll es allerdings weiterhin zu Sturmböen kommen, dazu einzelne Gewitter in der Nacht.



SAT.1 REGIONAL/dpa