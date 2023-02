Am Freitag jährt sich die Invasion der russischen Truppen in die Ukraine. In dieser Woche hat SAT.1 REGIONAL immer wieder über Ukrainer:innen in Hamburg berichtet. Toma Balyuk ist eine von ihnen. Gemeinsam mit ihren zwei Kindern flüchtete sie aus der Hafenstadt Odessa nach Hamburg. In der Ukraine hat sie als Sängerin gearbeitet. Sie nahm zudem bei The Voice of Ukraine teil. Beim ukrainischen Musikabend im Hamburger Goldbekhaus ist Toma nun mit anderen Künstlerinnen und Künstlern aufgetreten. Das Geld, das sie mit ihren Auftritten verdient, spendet sie in die Ukraine. Und dorthin möchte sie – sobald es wieder sicher ist – auch zurückkehren.