In Hamburg ging es am Mittwoch in der Aktuellen Stunde in der Bürgerschaft um den Verkehr in der Hansestadt. Die CDU hatte das Thema mit dem Titel „Hamburgs Verkehr steht still, weil Rot-Grün es so will“ angemeldet. Genau dieser rot-grüne Senat hatte erst am Dienstag voller Stolz seine „Strategie digitale Mobilität“ präsentiert und sieht sich beim Thema ganz vorne. Da prallten in der Bürgerschaft also zwei sehr unterschiedliche Sichtweisen aufeinander.