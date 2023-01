Verdi ruft Beschäftigte der Hamburger Hochbahn zu Warnstreik auf

Verdi-Mitgliedern der Hamburger Hochbahn stehen bei einer Kundgebung vor dem Hochbahnhaus in der Steinstraße. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Die Gewerkschaft Verdi hat alle Beschäftigten der Hamburger Hochbahn zu einem 24-stündigen-Warnstreik aufgerufen. Der Streik soll am Mittwochmorgen um 3:00 Uhr beginnen und am Donnerstagmorgen um 3:00 Uhr enden, teilte die Gewerkschaft am Montag mit. Der nächste Verhandlungstermin mit den Arbeitgebern ist für Donnerstag angesetzt.

Der zweite Verhandlungstermin am vergangenen Donnerstag war ergebnislos verlaufen. Die Hochbahn hatte nach eigenen Angaben ein verändertes Angebot vorgelegt.

Auszubildende sollen kostenloses Ticket für ÖPNV erhalten

Verdi verlangt für die Beschäftigten monatlich 600 Euro mehr Lohn. Nach den Vorstellungen der Gewerkschaft soll der Tarifvertrag eine Laufzeit von zwölf Monaten haben. Zudem sollen Auszubildende monatlich zusätzlich 258 Euro und ein kostenloses Profiticket für den öffentlichen Nahverkehr erhalten.

Die Arbeitgeberseite hat nach Gewerkschaftsangaben in der zweiten Verhandlungsrunde bei einer Laufzeit von 21 Monaten rückwirkend zum 1. Januar eine Erhöhung um 4,5 Prozent und zum 1. Januar 2024 eine Erhöhung der Tabelle um 130 Euro angeboten. Zudem biete der Arbeitgeber eine steuerfreie Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000 Euro.

