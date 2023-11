Unbekannter spricht 8-Jährige in Hamburg an und fordert sie zum Mitkommen auf

Am Donnerstagvormittag soll ein Mann ein achtjähriges Mädchen im Hamburger Stadtteil Lohbrügge an einem Schulhof angesprochen und versucht haben, es zum Mitkommen zu bewegen, so die Polizei Hamburg.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll der Mann das Kind am Schulgelände über einen Zaun hinweg angesprochen, am Arm ergriffen und zum Mitkommen aufgefordert haben. Die Achtjährige habe sich losreißen können, woraufhin der Unbekannte mit einem schwarzen Kleinwagen, möglicherweise einem Smart, davongefahren sei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

männlich

eher jüngeren Alters

1,75 bis 1,80 Meter groß

trug einen blonden Oberlippenbart

Adler-Tattoo (braun, orange, weiß) auf einem Handrücken

komplett schwarz bekleidet, hatte die Kapuze seiner Jacke aufgesetzt

sprach akzentfreies Deutsch

möglicherweise Raucher

Zeug:innen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040/428656789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.