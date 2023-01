Transfrau in Hamburg bewusstlos geschlagen: Prozess gegen 22-Jährigen gestartet

Wegen eines Angriffs auf eine Transfrau an der Reeperbahn muss sich von Mittwochnachmittag an ein 22-Jähriger vor dem Amtsgericht Hamburg verantworten. Der Angeklagte soll der damals 33-Jährigen nach einem Streit in der Nacht zum 17. Juli 2021 mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft fiel die Transfrau zu Boden, wurde bewusstlos und erlitt einen Schädelbruch. Die Anklage lautet auf vorsätzliche Körperverletzung.

Weil der Beschuldigte zum Zeitpunkt der Tat noch unter 21 Jahren alt war, findet der Prozess vor einem Jugendschöffengericht statt. Die Öffentlichkeit könne ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse des Heranwachsenden geboten sei, hieß es. Ein Urteil wird am Dienstag noch nicht erwartet.

Mit dpa