Tötungsdelikt in Bremen-Gröpelingen: Polizei sucht Zeugen

Am späten Samstagabend wurde in Bremen-Gröpelingen, Ortsteil Ohlenhof, ein 53-Jähriger so heftig niedergeschlagen, dass er seinen schweren Kopfverletzungen erlag und noch vor Ort verstarb. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 22:55 Uhr wurden Zeugen in der Straße am Schwarzen Weg auf einen am Boden liegenden, stark blutenden Mann aufmerksam und alarmierten die Polizei. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen der Einsatzkräfte und Rettungskräfte erlag der Mann seinen schweren Verletzungen. Laut ersten Erkenntnissen kam es zwischen dem 53-Jährigen und dem Tatverdächtigen aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Auseinandersetzung.

Zeugenaufruf

Die Mordkommission hat die Ermittlungen wegen Totschlags aufgenommen und sucht Zeugen, die am Samstagabend im Bereich des Schwarzen Weges verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

SAT.1 REGIONAL/Polizei Bremen