Nach einem tödlichen Unfall auf der Autobahn 2 in der Nähe der Rastanlage Garbsen bei Hannover (Niedersachsen) wurden die Fahrbahnen in Richtung Dortmund für mehrere Stunden voll gesperrt. Es kam zu langen Staus auf der A2 und den umliegenden Straßen, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Demnach wurde am frühen Mittwochmorgen ein Mann bei einem Unfall tödlich verletzt. Details dazu waren zunächst nicht bekannt. Für die Bergung wurde die Autobahn gesperrt und eine Umleitung eingerichtet.

Mit dpa