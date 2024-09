Zusammenstoß mit Lkw: Tödlicher Fahrradunfall in Hamburger Innenstadt

Bei einem Unfall mit einem Lastwagen in der Hamburger Innenstadt in unmittelbarer Nähe zur Elbphilharmonie ist am Freitag eine 71-jährige Radfahrerin tödlich verunglückt. Die Rettungskräfte hätten nur noch sichere Todeszeichen bei dem Opfer feststellen können, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Den ersten Erkenntnissen zufolge befuhr die Seniorin den Gehweg in Richtung Helgoländer Allee und fuhr aus ungeklärter Ursache unvermittelt auf den angrenzenden Radfahrschutzstreifen, so die Polizei. Ein parallel fahrender Lkw soll daraufhin mit der Radfahrerin zusammengestoßen sein, wodurch diese tödlich verletzt wurde.

Notfallseelsorger:innen des Deutschen Roten Kreuzes betreuten mehrere Menschen am Unfallort.

Zeugenaufruf

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

SAT.1 REGIONAL/Polizei Hamburg