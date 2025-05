Wintergarten in Rellingen brennt – Zwei Menschen verletzt

In der Nacht zu Samstag brennt in Rellingen ein Wintergarten vollständig aus. (Symbolbild) Sven Hoppe/dpa

Rellingen (dpa/lno) –

Aus bislang unbekannter Ursache ist ein Wintergarten in Rellingen (Kreis Pinneberg) in Vollbrand geraten. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurden zwei Menschen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Das Feuer griff in der Nacht zum Samstag teilweise auf das angrenzende Wohnhaus über. Gegen 2.20 Uhr hatte eine Anwohnerin den Notruf gewählt.

Nach Polizeiangaben evakuierte die Feuerwehr die Bewohner des Hauses. Ob das Haus weiterhin bewohnbar ist, war noch unklar. Gegen 5.30 Uhr waren die Löscharbeiten abgeschlossen. Die Betroffenen wurden vorerst anderweitig untergebracht. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.