44 Kanister mit unbekanntem Inhalt nahe Küstenkanal gefunden

Esterwegen (dpa/lni) –

Ein Angler hat 44 Kanister mit einer unbekannten Flüssigkeit im Seitenarm eines Küstenkanals im Landkreis Emsland entdeckt. Ob es sich bei dem Inhalt um einen Gefahrstoff handelt und eine Gefährdung für das Gewässer oder die Umwelt entstanden ist, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Ein Entsorgungsbetrieb hatte die fünf Liter großen Kunststoffkanister am Freitag aus dem Wasser bei Esterwegen geborgen. Hinweise auf den Verursacher gab es laut Polizei zunächst nicht.

Eine Probe der Flüssigkeit wurde zur Analyse an ein Labor übergeben. Die Kanister waren bereits am Dienstagabend entdeckt worden, Einsatzkräfte hatten Spuren gesichert und die Umweltbehörde informiert. Beteiligt an der Bergung waren auch die Untere Wasserbehörde des Landkreises, die Feuerwehr sowie ein Sachverständiger des Landeskriminalamts. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts einer Umweltstraftat eingeleitet.