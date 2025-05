Wetter im Norden wechselhaft – Temperaturen bis 19 Grad

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) –

In Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zeigt sich das Wetter am Sonnabend wechselhaft, aber mit freundlichen Phasen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wechseln sich Sonne und Quellwolken ab. Besonders im Osten und Süden Schleswig-Holsteins sowie im Westen Hamburgs kann es zu einzelnen Schauern und vereinzelt auch Gewittern kommen. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 16 und 19 Grad, auf Helgoland rund 14 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der See zeitweise frisch, und dreht im Verlauf des Tages von Nordwest auf Nordost.

In Mecklenburg-Vorpommern beginnt der Tag teils heiter, später bilden sich vermehrt Quellwolken. Am Nachmittag kann es örtlich Schauer geben, im Süden und Westen sind auch vereinzelte Gewitter nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 Grad in Vorpommern und bis zu 19 Grad in der Griesen Gegend. An der Küste, zwischen Rügen und Usedom, werden teils nur 13 Grad erreicht. Der Wind nimmt zu und dreht von Nordwest auf Nordost.

In der Nacht zum Sonntag bleibt es meist trocken, teils wolkig bis stark bewölkt. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 6 und 9 Grad, in Mecklenburg-Vorpommern örtlich bis auf 4 Grad. Auf den Inseln bleibt es milder mit Tiefstwerten um 11 Grad.

Sonntag bleibt wechselhaft

Am Sonntag bleibt es wechselhaft mit einem Mix aus Sonne, Wolken und vereinzelten Schauern. An der Nordsee zeigt sich das Wetter größtenteils heiter, während in den östlichen Landesteilen Mecklenburg-Vorpommerns auch leichter Regen möglich ist. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 19 Grad, an den Küsten bleibt es etwas kühler. Der Wind weht schwach bis mäßig, teils böig aus nördlichen Richtungen.