Feuerwehr birgt toten Mann bei Schleuse in Kiel

Im Nord-Ostsee-Kanal ist bei der Schleuse in Kiel-Holtenau (Schleswig-Holstein) eine Leiche entdeckt worden. Der leblose Mann wurde am Donnerstagabend von der Feuerwehr aus dem Wasser geborgen, wie eine Sprecherin der Polizei in Kiel der dpa sagte. Zuerst hatten die „Kieler Nachrichten“ berichtet.

Mit Hilfe einer Drehleiter brachten die Helfenden den zwischen Förde und dem Kanal treibenden Körper an Land und übergaben ihn an die Polizei. „Er war schon nah am Ufer, daher ging die Bergung relativ leicht“, sagte ein Sprecher der Kieler Feuerwehr.

Die Identität der Leiche war laut Polizei zunächst unklar, mögliche Angehörige wurden daher bisher nicht benachrichtigt. Rechtsmediziner:innen sollen jetzt die Todesursache herausfinden.

SAT.1 REGIONAL/dpa