Sonne, Wolken und Gewitter in Niedersachsen und Bremen

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

In Niedersachsen und Bremen startet der Sonnabend wechselhaft mit einem Mix aus Wolken, Sonne und örtlichen Schauern. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bilden sich im Tagesverlauf vermehrt Quellwolken. Vor allem östlich der Weser kann es örtlich zu Schauern und einzelnen Gewittern kommen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 17 und 21 Grad, an der Küste sowie in höheren Lagen des Harzes bleibt es mit etwa 15 Grad etwas kühler. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der See teils frisch und kann im Tagesverlauf stark böig aus Nordwest wehen.

In der Nacht zum Sonntag ist es überwiegend wolkig, östlich der Weser fällt anfangs noch vereinzelt etwas Regen. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 8 Grad, auf den Inseln bleibt es mit rund 11 Grad milder. Der Wind weht schwach, an der Küste teils mäßig aus nördlicher Richtung.

Sonntag bis zu 20 Grad

Am Sonntag bleibt es laut DWD an der Küste überwiegend heiter, im Binnenland wechseln sich Sonne und Wolken ab. Örtlich sind Schauer möglich, vereinzelt können sich auch Gewitter bilden. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 17 und 20 Grad, auf den Inseln und im Harz bei rund 15 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der See teils frisch aus nördlichen Richtungen.

In der Nacht zum Montag bleibt es wechselnd bewölkt mit vereinzeltem Regen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 6 und 9 Grad, auf den Inseln um 11 Grad. Der Wind weht weiterhin überwiegend schwach aus Nordwest bis Nord.



Ausblick auf die neue Woche

Zu Beginn der Woche bleibt das Wetter wechselhaft. Am Montag ziehen, vereinzelt Schauer durch Niedersachsen, vor allem im Osten. Im Westen scheint häufiger die Sonne bei bis zu 19 Grad. Der Dienstag wird sonniger und spürbar wärmer – im Binnenland sind bis zu 24 Grad möglich. Nachts bleibt es meist klar, stellenweise bildet sich Nebel.