Tag der Deutschen Einheit: Countdown für großes Festival in Hamburg

Bild: Lars Meinel/stock.adobe.com

Am 3. Oktober feiert Deutschland den Tag der Deutschen Einheit und die offiziellen Feierlichkeiten finden in diesem Jahr in Hamburg statt. Am 2. und und 3. Oktober wird unter dem Motto „Horizonte öffnen“ das große Bürgerfest mit Konzerten, Lesungen, Vorträgen, Entertainment und mehr gefeiert.

In der Innenstadt rund um die Binnenalster präsentieren sich Bundesländer, Institutionen, Unternehmen und kulturelle Einrichtungen mit vielen Angeboten für alle Generationen. Darüber hinaus finden Veranstaltungen in der Hauptkirche St. Michaelis (Michel), im Internationalen Maritimen Museum in der HafenCity sowie in der Elbphilharmonie statt.

Ländermeile

Die Mönckebergstraße wird mit Info-Zelten der Bundesländer zur Ländermeile, der Gerhart-Hauptmann-Platz mit Ständen der Konsulate und internationaler Vereine.

Blaulichtmeile

Rund um das Rathaus wird es eine Blaulichtmeile geben, auf der sich neben Polizei und Feuerwehr auch die Bundeswehr präsentieren wird.

Eventbereich für Familien

Für Kinder und Familien finden in den Eventbereichen an der Petrikirche, den Colonnaden und am Speersort Angebote zum gemeinsamen Basteln, Spielen und Erleben.

Digitales

Rund um die Binnenalster zeigt sich Hamburg als nachhaltiges und digitales Herz einer Metropolregion.

„Young Future Lab“

Auf dem Weg von der Binnenalster Richtung Gänsemarkt wird es kulinarisch, auf dem Platz selbst geht es in einem „Young Future Lab“ um die Jugend und Zukunftsthemen.

„Nacht der Einheit“

In der „Nacht der Einheit“ vor dem 3. Oktober soll die Feier bis Mitternacht gehen.

Das Bürgerfest ist barrierefrei und der Eintritt ist kostenlos.

Programmübersicht und weitere Informationen

Das Bürgerfest – Festival der Deutschen Einheit in Hamburg

tam (SAT.1REGIONAL) / dpa / hamburg.de