Stau-Stadt Hamburg: Autofahrer standen 2023 fast 20.000 Kilometer im Stau

Auch 2023 gehört Hamburg zu den staureichsten Städten in Deutschlands. Mit 158 Staustunden pro Autobahnkilometer liegt Hamburg bundesweit auf dem zweiten Platz, teilt der Automobilclub ADAC am Dienstag mit. Nur in Berlin wurden die Nerven der Autofahrer:innen mit 228 Stunden mehr belastet. Der Durchschnitt liegt in Deutschland bei 32.

Auf 19.647 Kilometern verbrachten Autofahrer:innen in Hamburg 11.748 Stunden im Stau.

Im Vergleich zu 2022 sind die Staustunden um 4,9 Prozent gestiegen. Auch die Einführung des 49 Euro-Tickets im Mai 2023 konnte nicht verhindern, dass sich die Stau-Zahlen weiter Richtung Vor-Corona Niveau annähern, so der ADAC. Auffällig sei, dass Montag und Freitag nicht mehr die staureichsten Tage der Woche sind. Hier zeige sich die Wirkung der in vielen Betrieben gültigen Homeoffice-Regelungen.

SAT.1 REGIONAL/ADAC