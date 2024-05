Startschuss für Landstromversorgung von Containerschiffen im Hamburger Hafen

Nach der Landstromversorgung für Kreuzfahrtschiffe können im Hamburger Hafen von Montag an auch Containerschiffe ihre Energie regulär per Kabel erhalten. Den Anfang macht dabei die „Vasco de Gama“ der Reederei CMA CGM. Zum offiziellen Start am Eurogate-Containerterminal werden unter anderem Bürgermeister Peter Tschentscher, Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard und der Chef der Hamburg Port Authority, Jens Meier erwartet. Ebenfalls angekündigt haben sich der Koordinator der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft, Dieter Janecek, und Emmanuel Delran von der CMA CGM Group.

Vorausgegangen waren den Angaben zufolge zahlreiche Tests und die Entwicklung einer Technologie, mit der Containerschiffe während der Liegezeit Strom aus erneuerbarer Energie von Land beziehen können, statt die Schiffsmotoren laufen zu lassen. Die Technologie soll in den kommenden Jahren deutlich ausgebaut werden. Die „Vasco da Gama“ ist knapp 400 Meter lang und kann fast 18.000 Standardcontainer (TEU) laden.

