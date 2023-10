Sollen zwei Gullydeckel auf A7 geworfen haben: Drei Angeklagte in Hildesheim vor Gericht

Unbekannte haben zwei Gullydeckel auf die Autobahn 7 geworfen. Foto: Clemens Heidrich/dpa/Archivbild

Mehr als ein Jahr nach dem Wurf von zwei Gullydeckeln von einer Brücke auf die Autobahn 7 müssen sich drei Männer vor dem Landgericht Hildesheim (Niedersachsen) verantworten. Der Prozess vor der 1. Jugendkammer ist am Mittwochvormittag gestartet. Den drei Angeklagten wird versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen. Zur Tatzeit waren die drei Verdächtigen laut Gericht zwischen 19 und 21 Jahren alt.

In den frühen Morgenstunden am 20. August 2022 sollen zwei der Angeklagten jeweils eine 25 Kilogramm schwere Gully-Abdeckung von einer Brücke bei Hildesheim auf die A7 geworfen haben. Die insgesamt vier Abdeckungen sollen sie kurz vorher gestohlen haben. Zwei weitere Gullydeckel wurden den Angaben nach nicht hinabgeworfen. Der dritte Angeklagte soll unter anderem beim Ausladen geholfen haben.

Frau lebensgefährlich und Mann schwer verletzt

Den ersten Deckel habe einer der Angeklagten auf die Fahrbahn in Richtung Süden geworfen und damit ein Auto getroffen. Der Deckel habe die Windschutzscheibe durchschlagen und zu einem Unfall geführt. Die Beifahrerin wurde nach früheren Angaben der Polizei lebensgefährlich, der Fahrer schwer verletzt. Der danach auf die Gegenfahrbahn geworfene Gullydeckel soll zu Reifenschäden bei vier Autos geführt haben, weil sie über die Abdeckung gefahren sind.

Die Staatsanwaltschaft war unter anderem über das Auto, das zum Transport der Gullydeckel genutzt wurde, auf die Verdächtigen aufmerksam geworden, wie die Justizbehörde im April mitteilte. Zwei der Verdächtigen wurden damals festgenommen. Zuvor war zeitweilig auch ein 50-Jähriger verdächtigt worden.

