Sechs Verletzte nach Zusammenstoß von zwei Autos auf B207 bei Ratzeburg

Bei einem Autounfall in Ratzeburg im Kreis Herzogtum Lauenburg (Schleswig-Holstein) sind sechs Menschen, darunter vier Kinder, verletzt worden. Auf der Bundesstraße 207 unweit der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern waren am Montagabend zwei Autos frontal zusammengestoßen, wie die Polizei am frühen Dienstag mitteilte. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt.

Nach den Angaben vom Dienstagmorgen war der 66-jährige Fahrer des einen Wagens aus zunächst unbekannter Ursache in den Gegenverkehr gekommen. Die 41 Jahre alte Fahrerin des entgegenkommenden Wagens und ihre 15-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. In dem anderen Auto saßen Kinder im Alter von sechs, acht und neun Jahren, die leichte Verletzungen erlitten. Zum Zustand des 66-jährigen Fahrers konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. In Lebensgefahr schwebe er nicht.

Die B207 war auf der Höhe Einhaus nach dem Unfall am Montagabend für etwa fünf Stunden lang gesperrt.

