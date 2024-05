Schüsse in Hamburger Park: LKA nimmt drei Männer fest

Bei einem Streit in Hamburg-Horn sind am frühen Donnerstagabend Schüsse gefallen. Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Menschengruppen sei eskaliert, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. In der Folge seien zwei Männer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Der Hintergrund der Auseinandersetzung war zunächst noch unklar. Einsatzkräfte des Landeskriminalamts hätten drei Männer Mitte 20 vorläufig festgenommen. Gegen sie werde nun ermittelt. Einsatz und Spurensicherung im betroffenen Park in Hamburg dauerten rund sechs Stunden bis etwa Mitternacht an.

SAT.1 REGIONAL/dpa