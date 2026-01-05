Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Weiß gehüllt zeigt sich die Stadt Bremen gerade von ihrer schönsten Seite. Während sich vor allem Kinder an dem Winterspaß erfreuen, warnt die Bremer Straßenreinigung vor Glätte- und Rutschgefahr. Zudem sollten Eisflächen wegen Einbruchsgefahr nicht betreten werden.

