Rettungswagen erfasst Radfahrerin in Nordhorn: 47-Jährige lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall mit einem Rettungswagen ist eine 47 Jahre alte Radfahrerin in Nordhorn (Niedersachsen) lebensgefährlich verletzt worden. Der Rettungswagen war am frühen Morgen auf einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs, wie die Polizei mitteilte. In einem Kreuzungsbereich habe er die 47-Jährige erfasst. Die Frau erlitt laut Polizei lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die 25 Jahre alte Fahrerin des Rettungswagens wurde leicht verletzt, eine 32 Jahre alte Kollegin sowie ein mitfahrender Patient blieben unverletzt. Der Patient sei mit einem anderen Fahrzeug weitertransportiert worden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Unfallstelle sollte noch bis voraussichtlich 8.00 Uhr gesperrt sein.

SAT.1 REGIONAL/dpa