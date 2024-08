Rauchwolke über Hamburg – Lagerhalle brennt

Eine dicke Rauchwolke steigt in den blauen Himmel auf. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Eine dunkle Rauchwolke über Hamburg hat am Nachmittag für Aufsehen gesorgt. Nach ersten Angaben der Feuerwehr war im Stadtteil Billbrook in einer Lagerhalle ein Feuer ausgebrochen. Was darin gelagert werde, sei unklar, sagte ein Sprecher.

Die Feuerwehr sei mit etwa 80 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde den ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung sollten Anwohner:innen im Bereich Billbrook und Billstedt Fenster und Türen geschlossen halten, warnte die Feuerwehr über die Warnapps.

Billbrook ist einer der größten Industriestandorte Hamburgs, an dem sich viele namhafte Unternehmen angesiedelt haben.

SAT.1 REGIONAL/dpa