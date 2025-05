Topneuzugang für RB-Frauen: Lisa Baum kommt vom HSV

Leipzig (dpa) –

Frauenfußball-Bundesligist RB Leipzig hat mit Lisa Baum eine hochtalentierte Spielerin verpflichtet. Die 18-Jährige erhält bei RB einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028, teilten die Leipzigerinnen mit.

«Lisa Baum ist eine athletische Spielerin mit exzellenter Technik, die nicht nur über großes fußballerisches Talent verfügt, sondern auch die Mentalität besitzt, auf höchstem Niveau zu bestehen. Ihr Instinkt und ihre Spielfreude auf dem Platz machen sie zu einer Spielerin, die künftig den Unterschied ausmachen kann», sagte Viola Odebrecht, Leiterin Frauen- und Mädchenfußball bei RB Leipzig.

U20-Nationalspielerin Lisa Baum spielte eine Schlüsselrolle beim Aufstieg des Hamburger SV in die erste Liga. In 19 Spielen der 2. Liga erzielte sie vier Tore und bereitete vier weitere Treffer vor. «Ich möchte hier meinen nächsten Entwicklungsschritt gehen und bin überzeugt, dass Leipzig dafür der richtige Ort ist. Der Verein bringt alle Voraussetzungen mit, die ich dafür brauche», sagte Baum, die vor jedem Spiel ein Ritual hat. Kurz vor dem Anpfiff beschriftet sie immer ein Tape an ihrem Handgelenk.

Die Einfälle dazu kommen spontan. «Dort schreibe ich meistens auf, was ich gerade fühle. Dann schreibe ich zum Beispiel „Mut“ dort darauf. Oder etwas mit Bezug zu meinem Bruder. Dann weiß ich, dass er bei mir ist», sagte Mittelfeldspielerin Baum zuletzt der Deutschen Presse-Agentur.