Die Rettungskräfte der Feuerwehr brachten Schwerverletzten in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Auffahrunfall auf ein parkendes Auto hat sich ein Rennradfahrer lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Am Dienstag war der 63-Jährige in Hamburg auf einen ordnungsgemäß abgestellten Wagen am Straßenrand geprallt, wie die Polizei mitteilte.

Warum es zu dem Zusammenstoß kam, war zunächst unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.