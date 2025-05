Bus erfasst Fußgänger in Kiel: 18-Jähriger wird schwer verletzt

Sechs Menschen sind bei einem Busunfall in Kiel verletzt worden. Andre Klohn/dpa

In Kiel-Elmschenhagen (Schleswig-Holstein) kam es am Dienstagmorgen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Fußgänger. Der 18-Jährige Fußgänger erlitt schwere Verletzungen, fünf weitere Personen im Bus wurden ebenfalls verletzt. Das teilte die Polizei Kiel am Dienstag mit.

Nach jetzigem Ermittlungsstand der Polizei befuhr der Bus gegen 8 Uhr die Reichenberger Allee in Schrittgeschwindigkeit und erfasste an einer Haltestelle einen 18 Jahre alten Fußgänger, der offenbar unvermittelt auf die Fahrbahn getreten war. Der junge Mann erlitt schwere Verletzungen und wird aktuell im Krankenhaus behandelt.

Insgesamt fünf Fahrgäste des Busses stürzten aufgrund der Notbremsung des Busfahrers. Während vier von ihnen leichte Verletzungen erlitten und vor Ort behandelt wurden, kam ein 58-Jähriger zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Reichenberger Allee war in Höhe der Unfallstelle bis etwa 9 Uhr einseitig gesperrt. Vor Ort waren neben der Polizei mehrere Rettungswagen und ein Notarzt eingesetzt. Die Polizei Kiel übernimmt die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache.

SAT.1 REGIONAL/Polizei Kiel/dpa