Ralf Becker wird neuer Sportdirektor bei Hannover 96

Hannover (dpa) –

Der frühere HSV-Sportvorstand Ralf Becker wird Sportdirektor beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96. Der 54-Jährige erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027, teilte der Club mit. Die Personalentscheidung hatte sich in den vergangenen Tagen angedeutet. Becker soll Marcus Mann entlasten. Er ist seit März Sport-Geschäftsführer bei den 96ern.

«Ralf hat in unterschiedlichen Rollen gearbeitet – im Nachwuchs, in der Kaderplanung, auch in übergeordneter Funktion, dazu ist er ausgebildeter Fußballlehrer. Diese Erfahrung bringt er jetzt bei uns ein. Es ist bekannt, dass wir in seinen Themenfeldern in der Vergangenheit nicht sehr breit aufgestellt waren», sagte Mann.

Vier Jahre bei Dynamo Dresden

Innerhalb des Clubs steht er neben Chef-Scout Maximilian Lüftl und berichtet direkt an Sport-Geschäftsführer Mann. Becker wird in der Kaderplanung mitmischen und den Übergangsbereich zwischen dem Nachwuchs und den Profis betreuen.

Nach dem Aus von Trainer André Breitenreiter kurz vor dem Saisonende übernahm Assistent Lars Barlemann in Hannover. Doch trotz seiner guten Ausbeute von acht Punkten in vier Spielen wird die Verpflichtung eines neuen Trainers erwartet.

Im Norden ist Becker bekannt. Zwischen 2016 und 2018 arbeitete er als Sport-Geschäftsführer für Holstein Kiel. Danach folgte ein Jahr als Sportvorstand beim Hamburger SV. Zwischen 2020 und 2024 war er als Sport-Geschäftsführer bei Dynamo Dresden tätig. Als Spieler war der gebürtige Leonberger unter anderem für Bayer Leverkusen, den FC St. Pauli, die Stuttgarter Kickers und den Karlsruher SC aktiv.