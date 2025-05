Nach tödlichem Balkonsturz – Ex-Freund steht vor Gericht

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Dreivierteljahr nach dem tödlichen Sturz einer 36-Jährigen aus dem vierten Stock eines Wohnhauses in Hamburg-Eilbek beginnt heute (12.00 Uhr) der Prozess gegen ihren Ex-Freund vor dem Hamburger Landgericht. Dem Angeklagten wird Körperverletzung mit Todesfolge und Totschlag durch Unterlassen vorgeworfen, teilte das Gericht mit.

Der Angeklagte, der im November von Italien nach Deutschland ausgeliefert wurde, soll am 17. August 2024 mit seiner Ex-Freundin in deren Wohnung in einen Streit geraten sein und gewaltsam auf sie eingewirkt haben. So soll der 32-Jährige ihr unter anderem eine blutende Schnittverletzung mit einem Brotmesser am Daumen zugefügt, ihr büschelweise Haare ausgerissen und ihr mit den Händen die Atemwege zugehalten haben.

Die Frau soll laut Gericht daraufhin in Panik geraten und über das Geländer des Balkons gestiegen sein, um sich dem Zugriff des Angeklagten zu entziehen. Sie stürzte sich demnach von dort in die Tiefe und starb. Die Anklage werfe dem Mann vor, keine Hilfe geholt zu haben, sagte eine Gerichtssprecherin.

Das Landgericht hat insgesamt neun Termine bis Juli angesetzt.