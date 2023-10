Polizei sucht Zeugen nach möglicher Kindesentführung in Buchholz

Am Sonntag, den 1. Oktober, kam es auf dem Spielplatz Kahlenberg in Buchholz (Niedersachsen) zu einem Vorfall, zu dem die Polizei nun Zeug:innen sucht.



Vier Geschwister im Alter von fünf bis zwölf Jahren spielten am Nachmittag auf dem Spielplatz. Dort soll sich schon in den vergangenen Monaten ein Mann aufgehalten haben, der unter anderem auch mit den Kindern gespielt hatte. Nach Beschreibung eines Bruders nahm der Mann dieses Mal die siebenjährige Schwester an die Hand und entfernte sich mit ihr vom Spielplatz. Der Bruder informierte daraufhin den Vater über ein Mobiltelefon. Dieser konnte den Mann und die Tochter einige hundert Meter vom Spielplatz entfernt antreffen und informierte umgehend die Polizei.

Nach Eingang des Notrufes fahndeten mehrere Ermittlungskräfte im Bereich Trelde und Kakenstorf nach dem unbekannten Mann, konnten ihn aber nicht mehr finden.

Der Mann ist circa 20 bis 30 Jahre alt, spricht akzentfrei Deutsch, ist ca. 180 cm groß und von schlanker Statur. Zum Tatzeitpunkt trug er einen leichten Dreitagebart und längere blonde Haare, zu einem Dutt zusammengebunden. Er war mit einer schwarzen Arbeitshose der Marke Engelbert Strauss und einem grünen Oberteil und grüner Cap bekleidet.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Entziehung Minderjähriger eingeleitet und sucht Zeug:innen, die Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben können, oder denen er in den letzten Monaten ebenfalls im Bereich des Spielplatzes Kahlenberg aufgefallen ist. Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Tel. 04181 2850.



SAT.1 REGIONAL/ Polizei Harburg