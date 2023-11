Phishing und Smishing in der Vorweihnachtszeit: So schützen Sie sich vor Cyberbetrug

In der Vorweihnachtszeit werden wieder zahlreiche Phishing-Mails oder auch SMS (auch „Smishing“ genannt) verschickt. Angebliche Unstimmigkeiten beim Online-Banking oder offene Rechnungen: solche Nachrichten sollen dazu verleiten, auf die darin enthaltenen Links zu klicken, damit Cyberkriminelle an Daten kommen, schädliche Apps verteilen oder Passwörter stehlen können. Weltweit werden täglich rund 3,4 Milliarden solcher Nachrichten verschickt und durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz werden sie immer raffinierter.

Wie kann man sich am besten davor schützen? Und was ist, wenn man doch mal darauf reingefallen ist und seine Daten angegeben hat? Darüber spricht SAT.1 REGIONAL heute mit Dr. Annabel Oelmann von der Verbraucherzentrale in Bremen. Video in Kürze hier auf sat1regional.de.

Phishing-Mails erkennen

Die wichtigsten Merkmale von Phishing-Mails:

Betrügerische E-Mails sehen oft täuschend echt aus.



Wenn man nicht einschätzen kann, ob eine E-Mail echt ist oder nicht, beim Anbieter nachfragen. Aber Achtung: Nicht direkt auf die verdächtige E-Mail antworten.



Wenn man eine E-Mail als Betrugsversuch identifiziert hat, nicht auf Links klicken und keine Dateianhänge öffnen.



E-Mail löschen und Absenderadresse sperren.

Fake-SMS erkennen

So gehen Sie bei einer verdächtigen SMS vor:

Grundsätzliche Vorsicht, wenn eine SMS angeblich von der Bank oder vom Finanzamt stammt.



Auch bei Drohungen mit dem Besuch von Gerichtsvollziehern wegen angeblich offener Rechnungen kritisch sein.



Sollte man den Link in der Nachricht angetippt haben: keinesfalls Zugangsdaten zum Online-Banking auf der geöffneten Seite eingeben.



Keine Installation einer neuen App erlauben.

Wenn der Account gehackt wurde

Ob durch eine Phishing-Mail, über ein Datenleck oder durch reines Erraten – immer wieder gelingt es Betrüger:innen sich in Accounts einzuhacken. Account-Hacking bei Online-Shops kann dazu führen, dass Betrüger:innen mit dem Account und den hinterlegten Zahlungsdaten Bestellungen aufgeben können. Was dann zu tun ist? Weitere Informationen auf der Homepage der Verbraucherzentrale Bremen: Was tun, wenn der Account gehackt wurde?



Weitere Informationen:

