Paraffin auf Autobahn ausgelaufen: A7 weiter gesperrt

Die Autobahn 7 bleibt in Richtung Süden zwischen Northeim-Nord und Lutterberg wegen Reinigungsarbeiten weiter gesperrt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hatte dort die Chemikalie Paraffin verloren. Wie lange die Sperrung andauern werde, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Auf einer Länge von rund 60 Kilometern werde die Strecke von den wachsartigen Verschmutzungen befreit, teilte die Betreibergesellschaft Via Niedersaschen mit. Es werde voraussichtlich bis Dienstagabend dauern, bis der gesamte Streckenabschnitt wieder frei sei. Die Umleitungsstrecken waren am Montag völlig überlastet.

⚠️ Die A7 ist von der AS #NortheimWest bis zur AS #Lutterberg in Fahrtrichtung Kassel voll gesperrt!



➡️ unbekannte, chemische Substanz auf der Fahrbahn!



ℹ️Großflächige Umleitung wird empfohlen!

Wann mit der Aufhebung der Sperrung zu rechnen ist, kann nicht gesagt werden. pic.twitter.com/4z33owFG0u — Polizei Göttingen (@Polizei_GOE) January 9, 2023

Paraffin ist nicht giftig, hat aber nach Polizeiangaben eine extreme Glätte verursacht. Daher wurde die Autobahn auf dem betroffenen Abschnitt in der Nacht zu Montag vollständig gesperrt. Das Gebiet sollte weiträumig über Bielefeld und Paderborn umfahren werden.

Die Polizei vermutet, dass ein Tanklaster die Flüssigkeit verloren hat, die dann angetrocknet sei. Paraffin wird vor allem für die Herstellung von Kerzen verwendet. Der Vorfall ereignete sich am späten Sonntagabend.



Mit dpa