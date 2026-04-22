Zwei Autofahrer bei Twistringen schwer verletzt

Twistringen (dpa/lni) –

Zwei Männer sind bei einem Autounfall auf der L342 in Richtung Twistringen im Kreis Diepholz schwer verletzt worden. Beide wollten mit ihren Fahrzeugen einen vorausfahrenden Lkw überholen und kollidierte dabei miteinander, wie ein Polizeisprecher sagte. Bei dem 48-Jährigen konnte eine bestehende Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Dieser hatte den Angaben zufolge zuerst zum Überholen angesetzt, danach startete der vorausfahrende 49-Jährige das Überholmanöver. Bei dem Zusammenstoß verloren beide die Kontrolle und kollidierten mit einem Straßenbaum. Es entstand ein Sachschaden von etwa 115.000 Euro, beide Autos seien hochwertig gewesen. Ein Rettungshubschrauber war am Dienstagabend im Einsatz.