Das Wetter im Norden bleibt vorerst sonnig

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa/lno) –

Das Wetter im Norden bleibt am Mittwoch in allen Regionen tagsüber sonnig und trocken. Die Temperaturen steigen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auf bis zu 18 Grad. In der Nacht zum Donnerstag ist mit Hochnebel zu rechnen, Regen wird nicht vorhergesagt. Der Nebel bleibt auch am Donnerstagmorgen, im Laufe des Tages kommt dann aber wieder die Sonne heraus. Die Höchstwerte für Hamburg und Schleswig-Holstein liegen bei 17 Grad und in Mecklenburg-Vorpommern bei 18 Grad.

Am Freitag sinken die Temperaturen etwas. In Hamburg und Schleswig-Holstein ist es stark bewölkt bei maximal 15 Grad. An der Westküste ist mit starkem und böigem Wind aus Nordwest zu rechnen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern ist es zunächst bewölkt, im Laufe des Tages ist es bei maximal 16 Grad aber wieder heiter. Die Regenschirme können in allen Regionen weitestgehend zu Hause bleiben.