Transporter kracht in Lkw – Fahrer stirbt auf A28 bei Filsum

Filsum (dpa/lni) –

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist auf der Autobahn 28 nahe Filsum in Ostfriesland ein 43 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Der Mann war mit seinem Transporter gegen einen Lastwagen gestoßen, wie die Polizei mitteilte. Der 43-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Unfallursache auf.

Die Autobahn in Richtung Leer war nach dem Unfall am Morgen zwischen den Anschlussstellen Apen/Remels und Filsum für mehrere Stunden voll gesperrt.