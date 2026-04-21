Minister: Wal soll Korsett aus großen Sandsäcken bekommen

Wismar (dpa) –

Um den in einer Bucht der Ostsee-Insel Poel festliegenden Wal soll eine Art Korsett aus sechs oder mehr großen Sandsäcken aufgebaut werden, damit er nicht weiter in die Flachwasserzone rutscht. In der vergangenen Nacht habe sich das Tier infolge des Drucks von Wind und Wellengang etwa 80 Meter im «Rückwärtsgang» bewegt, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD).

Die sogenannten Big Bags sollen demnach im Rücken des Wals aufgestellt werden. Sie sollen verhindern, dass er sich noch weiter von der möglicherweise rettenden Fahrrinne entfernt. «Er braucht ja nicht viel, um in tieferes Wasser zu kommen», sagte Backhaus.

Die Idee für das Setzen der Big Bags kam dem Minister zufolge von Helfern der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), die inzwischen eine Leitungsfunktion innerhalb der privaten Wal-Rettungsaktion eingenommen habe. «Sie hat eine Struktur geschaffen, mit der wir gut arbeiten können», sagte Backhaus.