«Scheiß Deutschland» an Fassade des Landtags geschmiert

Hannover (dpa/lni) –

Der niedersächsische Landtag in Hannover ist in der Nacht beschmiert worden. Eine Person brachte den Schriftzug «Scheiß Deutschland» mit blauer Farbe an der Fassade des Plenarsitzungsgebäudes sowie an einer Durchfahrt zu einem Verwaltungsgebäude an, wie die Sprecherin des Landtags mitteilte.

Demnach registrierte eine Kamera kurz nach 2.00 Uhr eine Person, die sich im Außenbereich auffällig verhielt. Eine Sicherheitskraft stellte sie den Angaben zufolge beim Anbringen der Schriftzüge und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Personalien wurden aufgenommen. Die Sprecherin sprach von einer offenbar verwirrten Person.

Die Schmierereien seien inzwischen überklebt worden, sagte sie. Für die Reinigung sei eine Fachfirma beauftragt worden, da sich die Farbe nicht mit eigenen Mitteln entfernen lasse. Angaben zu den Kosten und zur Dauer der Arbeiten lagen zunächst nicht vor.