S-Bahnen fallen zwischen Hameln und Springe aus

Hannover (dpa/lni) –

Wegen einer Oberleitungsstörung fällt der S-Bahn-Verkehr zwischen Hameln und Springe zum Teil aus. Die Linie S51 fällt nach Angaben der S-Bahn Hannover komplett aus; auf der Linie S5 kommt es zu Verspätungen und Teilausfällen. Zwischen Springe und Hameln sei ein Busnotverkehr eingerichtet worden, hieß es. Wie lange die Störung andauert, stand zunächst nicht fest. Vor Fahrtantritt sollten Fahrgäste sich etwa über Apps wie dem DB-Navigator, FahrPlaner oder der Üstra-App informieren.