Exotische Schildkröte in Schafflund gefunden

Schafflund (dpa/lno) –

Eine Schildkröte wurde am Sonntagvormittag am Straßenrand in Schafflund (Kreis Schleswig-Flensburg) gefunden. Die Polizei brachte das Tier nach eigenen Angaben ins Tierheim Flensburg. Dort stellte sich heraus, dass es sich um eine Gelbwangen-Schmuckschildkröte handelt, eine in der hiesigen Tierwelt nicht heimische Wasserschildkrötenart. Die Schildkröte sei gesund und würde im Tierheim versorgt. Der Besitzer oder die Besitzerin könne sich beim Tierheim in Flensburg melden, hieß es.