Wal nach Freisetzen wieder Richtung Ostsee unterwegs

Der Wal war mit einem Lastkahn zur Nordsee gebracht worden. (Archivbild) Philip Dulian/dpa

Schwerin (dpa) –

Der Anfang Mai in der Nordsee freigesetzte Buckelwal hat sich anschließend gleich wieder in Richtung Ostsee bewegt. Das ging aus Senderdaten hervor, die Landesumweltminister Till Backhaus (SPD) in Schwerin vorstellte.

Das mehrfach an Ostseeküsten gestrandete Tier war Ende April in einer umstrittenen Aktion in die Nordsee gebracht und am 2. Mai freigesetzt worden. Den Daten zufolge lebte es wohl noch bis zum 6. oder 7. Mai. Am 14. Mai wurde der oft «Timmy» genannte Buckelwal – ein Weibchen – tot an der dänischen Insel Anholt angespült.

Backhaus bezeichnete den Rettungsversuch erneut als rechtlich und fachlich vertretbar.