Auto erfasst Fußgängerin an Baustelle – 42-Jährige stirbt

Eine Frau wurde bei dem Zusammenstoß mit dem Auto tödlich verletzt. (Symbolfoto) Daniel Vogl/dpa

Diepholz (dpa/lni) –

Eine 42-jährige Fußgängerin auf einem Gehweg ist in Diepholz von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der 33-jährige Autofahrer habe am frühen Abend eine Baustellenabsicherung übersehen, teilte die Polizei mit. Der Verkehr werde dort wechselseitig per Ampel geregelt. Der Mann sei trotz roter Ampel mit unverminderter Geschwindigkeit in den Baustellenbereich gefahren.

Sein Wagen rammte demnach mehrere Warnbaken und erfasste dann die Fußgängerin, die dort auf dem Gehweg lief. Die Frau starb noch am Unfallort. Sowohl der 33-jährige Fahrer als auch ein Zeuge erlitten einen Schock.

Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Fahrbahn war für die Unfallaufnahme bis in die späten Abendstunden voll gesperrt.