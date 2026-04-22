Werder-Fußballerinnen trotzen VfL Wolfsburg 0:0 ab

Bremen (dpa) –

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg sind im Nordderby beim starken SV Werder Bremen nicht über ein Remis hinausgekommen. Durch das 0:0 verpasste es das Team aus Niedersachsen, im Kampf um Platz zwei den Vorsprung auf Eintracht Frankfurt vorentscheidend auszubauen. Vor dem Duell bei den Hessinnen am kommenden Sonntag (14.00 Uhr/Magenta) liegen die Wolfsburgerinnen sieben Zähler bei insgesamt noch vier ausstehenden Spielen vorn.

Im Parallelspiel des Abends sicherte sich der FC Bayern München mit dem 3:2 (1:1) bei Union Berlin vorzeitig zum vierten Mal nacheinander und zum achten Mal insgesamt den Titel in der Bundesliga. In der Tabelle liegen die Münchnerinnen 15 Punkte vor dem VfL.

In dem Nachholspiel vom 17. Spieltag tat sich das Team von Trainer Stephan Lerch in Bremen beinahe die gesamte Spielzeit schwer. Die Bremerinnen hatten insgesamt die besseren Chancen und waren noch nie so nah dran am ersten Sieg gegen die Wolfsburgerinnen.

Werder besser als die Wolfsburgerinnen

Neu-Nationalspielerin Larissa Mühlhaus (31.) vergab die beste Werder- Gelegenheit, als sie freistehend Wolfsburgs Torhüterin Martina Tufekovic anschoss. Glück hatte das Team von Trainerin Friederike Kromp, als Juliane Wirtz (49.) für ihre geschlagene Torhüterin Mariella El Sherif auf der Linie retten musste.

In der Schlussphase wurde es hektisch: Erst sah die Bremerin Sarah Guttmann (86.) wegen einer Notbremse die Rote Karte, zwei Minuten später musste die Wolfsburgerin Janou Levels aus dem gleichen Grund vom Platz.

Bremen noch mit Chancen auf Platz drei

Werder hat als Tabellensechster mit 36 Zählern noch Chancen, die Eintracht (42) einzuholen und auf einen Champions-League-Platz zu rücken. Die Bremerinnen haben ein weitere Nachholpartie – allerdings gegen Bayern München – und damit insgesamt fünf Spiele, um den Rückstand aufzuholen.