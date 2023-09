Nach Lkw-Unfall: A7 bei Warder gesperrt

Wegen eines Lastwagenunfalls auf der Autobahn 7 am späten Dienstagabend bei Warder (Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein) ist die Autobahn am Mittwochmorgen in Richtung Hamburg noch voll gesperrt. Der Sattelzug sei mittlerweile geborgen worden, in Fahrtrichtung Hamburg bleibe die Autobahn aber gesperrt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. In Fahrtrichtung Norden werde der Verkehr über den Standstreifen umgeleitet. Der ADAC bat Autofahrer:innen, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

Am späten Dienstagabend hat der 32 Jahre alte Lkw-Fahrer den Angaben zufolge aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Sattelzug verloren. Beim Versuch des Gegenlenkens fiel der Laster auf die rechte Seite und blockierte die gesamte Fahrbahn Richtung Süden. Da durch den Unfall die Mittelschutzplanke durchbrochen wurde, war der Überholfahrstreifen in Fahrtrichtung Norden ebenfalls blockiert. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die A7 in beide Richtungen vollgesperrt werden. Der Lastwagenfahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Mit dpa