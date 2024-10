Elbjazz pausiert 2025 – Neuausrichtung ohne Termindruck

Hamburg (dpa) –

Nach mehr als 22.000 Besuchern in diesem Jahr wird das Hamburger Elbjazz-Festival 2025 ausfallen. «Diese Entscheidung haben wir schweren Herzens getroffen, um in Ruhe und ohne Termindruck an der strategischen Neuausrichtung der Veranstaltung arbeiten zu können», teilten die Macher mit. 2026 werde das Festival dann wieder an unterschiedlichen und außergewöhnlichen Spielstätten entlang der Elbe stattfinden.

Ein Grund für die Neuausrichtung dürfte im Line-up der vergangenen beiden Veranstaltungen liegen. Dabei hatten die Veranstalter versucht, das Elbjazz mit genreübergreifenden Acts als Crossover-Festival zu etablieren und so die Attraktivität für ein noch größeres und auch jüngeres Publikum zu erhöhen. So manchem Jazz-Fan war der Jazz dabei zu kurz gekommen.

Festival stieß mit Streben nach musikalischer Offenheit an Grenzen

Von jeher habe das Festival «für das Überwinden vermeintlicher Genregrenzen» gestanden, hieß es nun in der Mitteilung zur Absage. Dem hätten die Festivalausgaben 2023 und 2024 mit dem Streben nach noch größerer musikalischer Offenheit Rechnung getragen. «Jedoch sind wir in einigen Bereichen an Grenzen gestoßen, die es nun zu analysieren gilt.»

Zudem habe es bei der Programmplanung für 2025 erhebliche Schwierigkeiten gegeben, da Jazz-Headliner-Acts aufgrund von Terminkonflikten nicht verfügbar gewesen seien. «Kompromisse, die unsere musikalische Vision verwässern, sind für uns keine Option. Die Entscheidung für eine Pause gibt uns den Raum, um weiter an unserer Vision zu arbeiten», hieß es.

Neben der musikalischen Neuausrichtung hätten bei der Entscheidung zur Absage auch die steigenden Produktionskosten und die Weiterentwicklung einer nachhaltigen Festivalstruktur eine große Rolle gespielt. «Die gewonnene Zeit nutzen wir, um das Elbjazz 2026 zu einem noch beeindruckenderen und vielseitigeren Erlebnis für euch zu machen», versprachen die Veranstalter.

Bereits gekaufte Tickets für 2025 sind 2026 weiter gültig

Für 2025 gekaufte Tickets würden ihre Gültigkeit für die 2026er-Ausgabe behalten. Ein Umtausch sei nicht nötig, hieß es. Wer seine Karten zurückgeben wolle, bekomme den Kaufpreis inklusive Vorverkaufsgebühr erstattet.

Im Juni dieses Jahres hatten die Veranstalter beim 12. Elbjazz-Festival mehr als 22.000 Besucher gezählt. Mehr als 50 Konzerte waren unter andrem auf dem Werftgelände von Blohm+Voss, in und vor der Elbphilharmonie sowie in der St. Katharinenkirche zu sehen.