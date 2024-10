18-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Flensburg

Am Dienstagmorgen ereignete sich in Flensburg (Schleswig-Holstein) ein tödlicher Verkehrsunfall. Das teilte die Polizei Flensburg am Dienstagmittag mit. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Flensburg die Marienallee aus Richtung Friedenshügel kommend, eine 45-jährige Autofahrerin befuhr die Marienallee aus entgegengesetzter Richtung. Auf Höhe der Einfahrt zum Parkplatz des dortigen Einkaufszentrums/Einmündung zur Robert-Koch-Straße, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, die Autofahrerin erlitt einen Schock.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern laut Angabe der Polizei an.

SAT.1 REGIONAL/Polizei Flensburg