Familienstreit auf offener Straße eskaliert

Die Polizei hat nach einer heftigen Auseinandersetzung von Nachbarn auf offener Straße in Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) Ermittlungen gegen Angehörige einer Familie eingeleitet. Marijan Murat/dpa

Delmenhorst (dpa/lni) –

Die Polizei hat nach einer heftigen Familienauseinandersetzung auf offener Straße in Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) Ermittlungen gegen mehrere Angehörige eingeleitet. Ein Zeuge verständigte am Dienstagabend die Beamten, nachdem er Rufe und Geschrei gehört hatte, wie es in einer Mitteilung der Polizei hieß. Zunächst seien zwei Männer und eine Frau körperlich aneinandergeraten, später sollen sechs Personen aufeinander eingeschlagen haben.

Die Einsatzkräfte konnten in emotional aufgeladener Atmosphäre herausfinden, dass es sich bei den Kontrahenten um zwei Parteien einer Familie handelte. Es stritten sich ein 26-Jähriger mit seiner Mutter und auf der anderen Seite ein 33 Jahre alter Verwandter der Frau, seine Lebensgefährtin und deren Bruder, wie es weiter hieß.

Eine weitere Frau war in die Auseinandersetzung verwickelt. Gegen alle wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen – weil gemeinschaftlich begangenen – Körperverletzung eingeleitet worden. Eine medizinische Behandlung der Verletzungen war nicht erforderlich.