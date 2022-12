Nach elf Jahren Bauzeit: Bahnstrecke Oldenburg – Wilhelmshaven geht in Betrieb

Die knapp 70 Kilometer lange Bahnstrecke von Oldenburg zum Jade-Weser-Port bei Wilhelmshaven (Niedersachsen) geht modernisiert und elektrifiziert ab Montag offiziell in Betrieb. Das Infrastrukturprojekt zählt zu den größten in Nordwestdeutschland. In elf Jahren Bauzeit hat es nach Bahn-Angaben 1,36 Milliarden Euro gekostet. Die doppelgleisige Strecke verbessert nicht nur die Anbindung des Containerhafens für Güterzüge. Auch der Personenverkehr zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven wird ausgebaut.

Mit dpa